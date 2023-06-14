

Налетчик на банк в Кутаиси приговорен к 13 годам тюрьмы

14.06.2023 17:41





Налетчик на банк в Кутаиси Григол Нарсия приговорен сегодня к 13 годам лишения свободы.



Речь идет о событиях 20 сентября прошлого года – Нарсия ворвался в отделение «Банка Грузии» и взял в заложники 13 человек.



С самого начала налетчик поразил всех списком требований: кроме 2 млн долларов, микроавтобуса и вертолета, он настаивал, чтобы ему дали удочку и российский флаг.



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Спустя девять часов заложники были освобождены, никто не пострадал.



Нарсия во время допроса объяснил, зачем была нужна удочка: он хотел перелететь на вертолете в Абхазию и рассчитывал появиться там, размахивая удочкой, с прикрепленным к ней российским флагом.



Взрывные устройства на дверях и на теле, которым налетчик пугал всех, оказались имитацией. Но ручная граната была настоящая, пистолет – “самодельно модифицированный”.



Нарсия признан виновным по трем статьям: незаконное приобретение/хранение/ношение огнестрельного оружия, террористический акт и захват заложников с террористической целью.



В тему инцидентов с захватом с заложников в Грузии история вошла как образчик знаменитого кутаисского юмора. Диалоги заложников с налетчиком, которые попали на видео, были сразу же разобраны на цитаты.



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