|
|
|
Налетчик на банк в Кутаиси приговорен к 13 годам тюрьмы
14.06.2023 17:41
Налетчик на банк в Кутаиси Григол Нарсия приговорен сегодня к 13 годам лишения свободы.
Речь идет о событиях 20 сентября прошлого года – Нарсия ворвался в отделение «Банка Грузии» и взял в заложники 13 человек.
С самого начала налетчик поразил всех списком требований: кроме 2 млн долларов, микроавтобуса и вертолета, он настаивал, чтобы ему дали удочку и российский флаг.
Больше информации в телеграм-канале NGnewsgeorgia
Спустя девять часов заложники были освобождены, никто не пострадал.
Нарсия во время допроса объяснил, зачем была нужна удочка: он хотел перелететь на вертолете в Абхазию и рассчитывал появиться там, размахивая удочкой, с прикрепленным к ней российским флагом.
Взрывные устройства на дверях и на теле, которым налетчик пугал всех, оказались имитацией. Но ручная граната была настоящая, пистолет – “самодельно модифицированный”.
Нарсия признан виновным по трем статьям: незаконное приобретение/хранение/ношение огнестрельного оружия, террористический акт и захват заложников с террористической целью.
В тему инцидентов с захватом с заложников в Грузии история вошла как образчик знаменитого кутаисского юмора. Диалоги заложников с налетчиком, которые попали на видео, были сразу же разобраны на цитаты.
Новости - Грузия
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна