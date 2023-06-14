

НАТО создаст морской центр по безопасности критической подводной инфраструктуры

14.06.2023 21:57





Министры обороны стран НАТО согласуют создание нового Морского центра Альянса по безопасности критической подводной инфраструктуры.



Об этом объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи министров обороны Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.



"Я также ожидаю, что министры согласятся создать новый Морской центр НАТО по безопасности критической подводной инфраструктуры в рамках нашего Морского командования в Соединенном Королевстве", – сообщил Столтенберг.



Он добавил, что центр улучшит осведомленность Альянса о ситуации и усилит морское присутствие для сдерживания и обороны.



О подводной безопасности европейские государства активно заговорили после диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Расследование групп специалистов из Швеции, Дании и Германии, которые пытаются установить, кто стоит за взрывами в Балтийском море, все еще продолжается.





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