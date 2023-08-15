

В Британии задержали трех граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу РФ

15.08.2023 18:16





Трое граждан Болгарии были задержаны в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.



Обвиняемые были задержаны еще в феврале и с тех пор находятся под стражей. Они могли работать на российские спецслужбы.



Их обвиняют во владении фальшивых документов, которые использовались для "неправомерных намерений".



Среди документов, которые были обнаружены – паспорта, удостоверения личности и другие документы Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.



Все трое проживают в Великобритании уже много лет, работали на разных работах и проживали в загородных домах.



В частности, 45-летний Орлин Русев переехал в Британию в 2009 году и три года работал на технических должностях в сфере финансовых услуг. Он имеет опыт ведения бизнеса в РФ.



В его профиле в сети LinkedIn указано, что позже он владел бизнесом, связанным с разведкой сигналов, что предполагает перехват коммуникаций или электронных сигналов. Он утверждает, что когда-то был советником болгарского министерства энергетики.



41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова, по словам соседей, были парой. Джамбазов работал водителем в больнице, а на странице Ивановой в сети LinkedIn указано, что она лаборант в частном медицинском бизнесе.



Супруги, которые переехали в Великобританию около десяти лет назад, руководили общественной организацией, которая оказывала услуги болгарам, в частности, знакомила их с "культурой и нормами британского общества".



Они также работали в избирательных комиссиях в Лондоне, которые помогали гражданам Болгарии голосовать на национальных выборах за рубежом.



Ранее сообщалось, что Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Бундесвера Томаса Х., которого подозревают в шпионаже в пользу России.



4 августа в Польше задержали гражданина Беларуси, шпионившего в пользу РФ.





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