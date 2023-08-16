|
|
|
За нарушение правил пожарной безопасности в I полугодии оштрафованы 72 объекта
16.08.2023 13:01
С 1 января по 12 июля текущего года Служба управления по чрезвычайным ситуациям МВД проверила 720 объектов на предмет пожарной безопасности, из них 72 оштрафованы, а 101 дело направлено в суд за нарушения.
Об этом сообщили в Службе управления по чрезвычайным ситуациям МВД.
Согласно информации, за указанный период ведомство провело детальную проверку 236 объектов, адресную проверку 359 объектов и контрольную проверку 125 объектов.
"В соответствии с правилом, утвержденным Постановлением Правительства Грузии от 10 июня 2022 года № 309 «Об утверждении Правил осуществления государственного пожарного надзора и надзора за жизненно важными объектами», виды осмотра: детальный; целенаправленный; контроль. Контрольная проверка является основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 177 Уголовно-процессуального кодекса. На основании указанной статьи размер санкций, примененных к объекту в 2022-2023 годах, составляет 500-1000 лари", - отмечается в предоставленной информации.
Что касается прошлого года - по данным ГЧС, в 2022 году ведомство проверило 1690 объектов, 136 из них оштрафованы, а информация о 126 нарушениях направлена в суд.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна