

За нарушение правил пожарной безопасности в I полугодии оштрафованы 72 объекта

16.08.2023 13:01





С 1 января по 12 июля текущего года Служба управления по чрезвычайным ситуациям МВД проверила 720 объектов на предмет пожарной безопасности, из них 72 оштрафованы, а 101 дело направлено в суд за нарушения.



Об этом сообщили в Службе управления по чрезвычайным ситуациям МВД.



Согласно информации, за указанный период ведомство провело детальную проверку 236 объектов, адресную проверку 359 объектов и контрольную проверку 125 объектов.



"В соответствии с правилом, утвержденным Постановлением Правительства Грузии от 10 июня 2022 года № 309 «Об утверждении Правил осуществления государственного пожарного надзора и надзора за жизненно важными объектами», виды осмотра: детальный; целенаправленный; контроль. Контрольная проверка является основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 177 Уголовно-процессуального кодекса. На основании указанной статьи размер санкций, примененных к объекту в 2022-2023 годах, составляет 500-1000 лари", - отмечается в предоставленной информации.



Что касается прошлого года - по данным ГЧС, в 2022 году ведомство проверило 1690 объектов, 136 из них оштрафованы, а информация о 126 нарушениях направлена ​​в суд.





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