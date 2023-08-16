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Командующий Силами обороны Георгий Матиашвили ознакомился с ходом работ в зоне стихии
16.08.2023 13:44
Командующий Силами обороны Грузии находился в зоне бедствия и ознакомился с завершенными и теущими поисково-спасательными работами.
По информации Минобороны, генерал-майору Георгию Матиашвили на полевом командном пункте была предоставлена подробная информация о задействовании личного состава Сил обороны, их непосредственных задачах, технике и дислокации.
Генерал-майор Георгий Матиашвили также посетил месте проведения поисковых работ, побеседовал с солдатами и поблагодарил их.
К поисково-спасательным работам привлечены военнослужащие Восточного и Западного командований, инженерно-саперных частей, Командования тылового обеспечения и 102-го батальона территориальной обороны 10-й кадровой бригады Национальной гвардии.
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