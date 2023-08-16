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Военные почтили память национального героя капрала Зазы Дамения
16.08.2023 16:37
Прошло 19 лет со дня гибели национального героя Грузии капрала Зазы Дамения.
По сообщению Минобороны, в родном городе Озургети память народного героя почтили товарищи и члены семьи. Военнослужащие Западного и Восточного командований Сил обороны возложили венок на могилу героического бойца и почтили его память.
Заза Дамения служил в Силах обороны Грузии с 1992 года. 16 августа 2004 года Заза Дамения ценой собственной жизни спас товарищей от гибели. Капрал бросился телом на ручную гранату, которая упала в прорубь и спас товарищей от неминуемой гибели. За выдающееся мужество в борьбе за защиту и единство Родины Заза Дамения удостоен звания Национального героя Грузии.
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