

Российская шпионская группировка" жила в миле от базы ВВС Британии - СМИ

16.08.2023 22:01





Трое граждан Болгарии, которые были задержаны в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу РФ, проживали в квартире в одной миле (1,6 км) от базы Королевских военно-воздушных сил (ВВС).



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Telegraph.



По информации издания, около 10 лет все трое имели связь с квартирой на западе Лондона, неподалеку от военной базы ВВС "Нортолт", которой регулярно пользуются министры и главы иностранных государств, а члены королевской семьи из нее улетают за границу.



Расследование по этому делу продолжается, а двух других лиц, которые были арестованы в то же время, полиция выпустила под залог.



Один из соседей по улице Нортолт рассказал журналистам, как один из подозреваемых, Бизер Джамбазов, утверждал, что работает на Интерпол, и что он пытался установить большую спутниковую антенну на боковой стороне дома.



Другая соседка также вспомнила "необычный" инцидент со спутниковой тарелкой, сказав: "точно помню, что их тарелка была направлена в другую, чем у всех остальных, сторону".



"Как-то у него был друг, и они попытались установить огромную тарелку на стену. Но она перекрыла бы свет в моей квартире, поэтому мы поговорили, и этого не произошло", – уточнила она.



Напомним, что обвиняемые были задержаны еще в феврале и с тех пор находятся под стражей. Они могли работать на российские спецслужбы.



Все трое проживают в Великобритании уже много лет, работали на разных работах и проживали в загородных домах. В частности, 45-летний Орлин Русев переехал в Британию в 2009 году и три года работал на технических должностях в сфере финансовых услуг. Он имеет опыт ведения бизнеса в РФ.



В его профиле в сети LinkedIn указано, что позже он владел бизнесом, связанным с разведкой сигналов, что предполагает перехват коммуникаций или электронных сигналов. Он утверждает, что когда-то был советником болгарского министерства энергетики.



41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова, по словам соседей, были парой. Джамбазов работал водителем в больнице, а на странице Ивановой в сети LinkedIn указано, что она лаборант в частном медицинском бизнесе.



Супруги, которые переехали в Великобританию около десяти лет назад, руководили общественной организацией, которая оказывала услуги болгарам, в частности, знакомила их с "культурой и нормами британского общества".



Они также работали в избирательных комиссиях в Лондоне, которые помогали гражданам Болгарии голосовать на национальных выборах за рубежом.



Ранее сообщалось, что Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Бундесвера Томаса Х., которого подозревают в шпионаже в пользу России.





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