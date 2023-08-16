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Российская шпионская группировка" жила в миле от базы ВВС Британии - СМИ
16.08.2023 22:01
Трое граждан Болгарии, которые были задержаны в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу РФ, проживали в квартире в одной миле (1,6 км) от базы Королевских военно-воздушных сил (ВВС).
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Telegraph.
По информации издания, около 10 лет все трое имели связь с квартирой на западе Лондона, неподалеку от военной базы ВВС "Нортолт", которой регулярно пользуются министры и главы иностранных государств, а члены королевской семьи из нее улетают за границу.
Расследование по этому делу продолжается, а двух других лиц, которые были арестованы в то же время, полиция выпустила под залог.
Один из соседей по улице Нортолт рассказал журналистам, как один из подозреваемых, Бизер Джамбазов, утверждал, что работает на Интерпол, и что он пытался установить большую спутниковую антенну на боковой стороне дома.
Другая соседка также вспомнила "необычный" инцидент со спутниковой тарелкой, сказав: "точно помню, что их тарелка была направлена в другую, чем у всех остальных, сторону".
"Как-то у него был друг, и они попытались установить огромную тарелку на стену. Но она перекрыла бы свет в моей квартире, поэтому мы поговорили, и этого не произошло", – уточнила она.
Напомним, что обвиняемые были задержаны еще в феврале и с тех пор находятся под стражей. Они могли работать на российские спецслужбы.
Все трое проживают в Великобритании уже много лет, работали на разных работах и проживали в загородных домах. В частности, 45-летний Орлин Русев переехал в Британию в 2009 году и три года работал на технических должностях в сфере финансовых услуг. Он имеет опыт ведения бизнеса в РФ.
В его профиле в сети LinkedIn указано, что позже он владел бизнесом, связанным с разведкой сигналов, что предполагает перехват коммуникаций или электронных сигналов. Он утверждает, что когда-то был советником болгарского министерства энергетики.
41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова, по словам соседей, были парой. Джамбазов работал водителем в больнице, а на странице Ивановой в сети LinkedIn указано, что она лаборант в частном медицинском бизнесе.
Супруги, которые переехали в Великобританию около десяти лет назад, руководили общественной организацией, которая оказывала услуги болгарам, в частности, знакомила их с "культурой и нормами британского общества".
Они также работали в избирательных комиссиях в Лондоне, которые помогали гражданам Болгарии голосовать на национальных выборах за рубежом.
Ранее сообщалось, что Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Бундесвера Томаса Х., которого подозревают в шпионаже в пользу России.
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