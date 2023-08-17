

Правительство Швеции официально повысило уровень террористической угрозы

17.08.2023 18:42





Правительство Швеции официально повысило уровень террористической угрозы. Решение, принятое шведским правительством, представил СМИ глава полиции безопасности Шарлоттой фон Эссен.



Отныне в стране будет введен четвертый уровень террористической угрозы по пятибалльной шкале.



По его словам, рост террористической угрозы не связан с каким-то конкретным событием и основан на общей ситуации с безопасностью, которая уже давно ухудшается.



Шведская полиция безопасности считает, что проводимые в Швеции демонстрации, на которых сожгли Коран, могут способствовать тому, что террористы рассматривают Швецию как мишень.



Уровень террористической угрозы сегодня повысили и шведские вооруженные силы.







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