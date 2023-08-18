

Литва не исключает возможности закрытия границы с Россией

18.08.2023 10:39





Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляет, что Литва не исключает возможности закрытия границы с Россией.



«У нас была встреча с главой Государственной пограничной службы, и мы всей командой обсуждали не только закрытие границы с Беларусью, но и другие варианты, в частности, закрытие границы с Российской Федерацией, потому что могут быть разные угрозы, и мы должны быть готовы», — сказала Билотайте.



При этом Билотайте отметила, что пока сложно говорить, будет ли автоматически закрыта граница с РФ в случае полного закрытия границы с Беларусью.



«На данном этапе я должна сказать, что мы не имеем реальных угроз, но мы видим, что существуют определенные риски, что могут быть различные провокации», — заявила Билотайте.







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