|
|
|
Литва не исключает возможности закрытия границы с Россией
18.08.2023 10:39
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляет, что Литва не исключает возможности закрытия границы с Россией.
«У нас была встреча с главой Государственной пограничной службы, и мы всей командой обсуждали не только закрытие границы с Беларусью, но и другие варианты, в частности, закрытие границы с Российской Федерацией, потому что могут быть разные угрозы, и мы должны быть готовы», — сказала Билотайте.
При этом Билотайте отметила, что пока сложно говорить, будет ли автоматически закрыта граница с РФ в случае полного закрытия границы с Беларусью.
«На данном этапе я должна сказать, что мы не имеем реальных угроз, но мы видим, что существуют определенные риски, что могут быть различные провокации», — заявила Билотайте.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна