

За ввоз в Грузию наркотиков в особо крупных размерах задержаны трое иностранцев

19.08.2023 11:55





Министерство внутренних дел Грузии задержало троих иностранцев по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере и незаконном ввозе их в Грузию.



По сообщению ведомства, задержание произведено в результате комплексных оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Департамента центральной криминальной полиции МВД, Департамент полиции Самегрело-Земо Сванети и Таможенного департамента Службы доходов.



По информации МВД, по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере и незаконном ввозе их в Грузию задержаны граждане иностранных государств: А.М. 1993 года рождения, С.Т. 1985 года рождения и М.Л.1987 года рождения.



По их пояснению, это преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным заключением.



«В результате личного досмотра задержанных полицейскими в качестве вещественных доказательств изъяты различные виды наркотических средств. Правоохранители задержали А.М. в Тбилисском международном аэропорту. В результате личного досмотра у него в качестве вещественных доказательств изъято 125 пакетиков, содержащих 1 килограмм 352 грамма наркотического средства «кокаин». У С.Т. же было изъято до 50 граммов наркотического средства «метадон», а у задержанного М.Л. при личном досмотре полиция изъяла один пакетик наркотического средства «кокаин».



Следствие ведется по статьям 260 и 262 УК Грузии», - говорится в информации.





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