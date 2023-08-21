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СБУ арестовала имущество российского генерала в Украине
21.08.2023 18:29
Служба безопасности Украины арестовала на Полтавщине имущество генерал-полковника и чиновника Министерства промышленности и торговли РФ Валерия Капашина общей стоимостью более 1 миллиарда гривен.
По данным СБУ, Валерий Капашин занимает должность начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.
В Украине заблокировали его активы на более чем 20 коммерческих объектов, более 3 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавщины.
Среди арестованного имущества – дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры.
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