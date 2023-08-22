|
|
|
В Батуми из огнестрельного оружия ранены три человека
22.08.2023 20:23
В Батуми из огнестрельного оружия ранены три человека. Случай произошел некоторое время назад.
Как рассказали «Интерпрессньюс» местные жители, ранены отец и двое сыновей, их доставила в клинику бригада скорой медицинской помощи.
Случай произошел возле одной из мастерских на улице Асатиани.
На месте мобилизованы правоохранители. Человек, стрелявший из огнестрельного оружия, скрылся с места происшествия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна