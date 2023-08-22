

В Батуми из огнестрельного оружия ранены три человека

22.08.2023 20:23





В Батуми из огнестрельного оружия ранены три человека. Случай произошел некоторое время назад.



Как рассказали «Интерпрессньюс» местные жители, ранены отец и двое сыновей, их доставила в клинику бригада скорой медицинской помощи.



Случай произошел возле одной из мастерских на улице Асатиани.



На месте мобилизованы правоохранители. Человек, стрелявший из огнестрельного оружия, скрылся с места происшествия.





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