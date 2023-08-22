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В Батуми из огнестрельного оружия ранены три человека


22.08.2023   20:23


В Батуми из огнестрельного оружия ранены три человека. Случай произошел некоторое время назад.

Как рассказали «Интерпрессньюс» местные жители, ранены отец и двое сыновей, их доставила в клинику бригада скорой медицинской помощи.

Случай произошел возле одной из мастерских на улице Асатиани.

На месте мобилизованы правоохранители. Человек, стрелявший из огнестрельного оружия, скрылся с места происшествия.


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