

Военные учения «Проворный дух 2023» начались с показательных учений воздушно-десантного компонента

23.08.2023 16:02





Грузия в 11-й раз принимает многонациональные военные учения «Проворный дух 2023» (Agile Spirit 2023). Официальная церемония открытия международных учений прошла на полигоне Совместного центра обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC).



Рота 173-й воздушно-десантной бригады Европейского командования армии США провела воздушно-десантные учения с многоцелевого военно-транспортного самолета С-17. В операции по высадке десанта в Вазиани приняли участие командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили, посол США в Грузии Келли Дегнан и атташе по вопросам обороны полковник Джозеф Бильбо, руководители Сил обороны, а также грузинские и американские руководители учений.



Учения «Agile Spirit 2023» направлены на повышение оперативной совместимости между Силами обороны Грузии, Объединенными силами США, союзниками и силами партнеров на тактическом уровне, улучшение и усиление оперативных возможностей при планировании и проведении операций в многонациональной среде.







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