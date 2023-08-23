

Дегнан: Agile Spirit — это прекрасная возможность вместе провести учения и улучшить совместимость

23.08.2023 16:08





Посол США в Грузии Келли Дегнан приняла участие в десантных учениях, проводимых в рамках «Agile Spirit 2023» (Проворный дух) на аэродроме Вазиани.



«Мы находимся на аэродроме Вазиани, где проводятся ежегодные учения «Проворный дух», проводимые Грузией под соруководством США. В учениях принимают участие более 3000 военнослужащих из 21 страны. Сегодня мы присутствовали на учениях по воздушной высадке десанта. Это прекрасная возможность провести совместные учения и улучшить взаимную совместимость, прозрачность, а также повысить уровень готовности посредством ежегодных учений, что еще больше укрепляет наше военное сотрудничество. Волнительным был прыжок 180 парашютистов 173-го десантного подразделения, который состоялся в рамках ежегодных учений «Проворный дух», проводимых Силами обороны Грузии. Большое спасибо за такую ​​поддержку», — сказала Келли Дегнан.



Учения «Agile Spirit 2023» направлены на повышение оперативной совместимости между Силами обороны Грузии, Объединенными силами США, союзниками и силами партнеров на тактическом уровне, улучшение и усиление оперативных возможностей при планировании и проведении операций в многонациональной среде.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





