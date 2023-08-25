

В Тбилиси и регионах полиция изъяла незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы

25.08.2023 11:43





Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии, в результате проведенных за последний период оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, изъяли незаконное оружие и боеприпасы в Тбилиси и регионах.



Информацию об этом распространяет МВД.



Как сообщается, по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов в общей сложности задержано 14 человек.



Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.



«Расследование по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов ведется по 3-й и 4-й частям статьи 236 УК Грузии», - говорится в информации, распространенной ведомством.





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