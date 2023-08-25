|
|
|
В Тбилиси и регионах полиция изъяла незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы
25.08.2023 11:43
Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии, в результате проведенных за последний период оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, изъяли незаконное оружие и боеприпасы в Тбилиси и регионах.
Информацию об этом распространяет МВД.
Как сообщается, по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов в общей сложности задержано 14 человек.
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
«Расследование по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов ведется по 3-й и 4-й частям статьи 236 УК Грузии», - говорится в информации, распространенной ведомством.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна