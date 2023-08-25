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В Латвии задержали четверых граждан по подозрению в работе на ФСБ
25.08.2023 16:22
Служба госбезопасности Латвии (СГБ) задержала четверых граждан страны по подозрению в деятельности по заданию спецслужб РФ. Об этом, как сообщает "Европейская правда", информирует Delfi.
По данным ведомства, эта деятельность была направлена против Латвийского государства и безопасности его жителей. Правоохранители начали уголовный процесс 1 августа по статье за оказание помощи иностранному государству против Латвии.
Под арестом находятся трое подозреваемых, тогда как четвертому запретили выезжать за пределы Латвии, а также менять место жительства.
СГБ в рамках расследования провела обыски на 14 объектах в Риге и других городах страны. Сообщается, что в ходе обысков изъято большое количество носителей информации и различных документов.
Силовики выявили устройства, которые, вероятно, "являются товарами стратегического значения и могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности".
СГБ пришла к выводу, что подозреваемые по поручению ФСБ России "осуществляли действия, направленные против свободы, неприкосновенности, экономической, социальной и физической безопасности других лиц".
Накануне сообщалось, что СГБ заинтересовалась жителями Латвии, которые решили учиться в вузах РФ.
Ранее СГБ задержала таксиста, которого подозревают в шпионаже в пользу России.
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