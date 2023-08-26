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Военная авиация Грузии пополнилась модернизированным Су-25
26.08.2023 13:53
Силы обороны Грузии продолжают модернизацию и обновление имеющихся самолетов. Сегодня авиационный парк пополнился еще одним модернизированным Су-25, сообщает Минобороны Грузии.
Согласно информации ведомства, в связи с этим министр обороны Джуаншер Бурчуладзе вместе заместителем командующего Силами обороны генерал-майором Джонни Татунашвили и командующим авиацией и противовоздушной обороной полковником Серго Нинуа посетили базу смешанной авиационной эскадрильи в Марнеули.
По информации Минобороны, в результате работ, выполненных грузинскими специалистами ГНТЦ «Дельта» и АО «ТАМ Тбилавиамшени» грузинские вооруженные силы уже получили 7 единиц модернизированных боевых самолетов типа Су-25. Также ведутся работы по ремонту трех учебно-боевых летательных аппаратов типа Л-39. Вместе с восстановлением-модернизацией боевой техники, переподготовку проходят пилоты и технический персонал.
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