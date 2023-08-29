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Военнолужащий скончался во время работ в зоне стихии
29.08.2023 14:28
В Они, в ходе работ в зоне стихии, предположительно, от сердечного приступа скончался военнослужащий. Соответствующую информацию распространяется Министерство обороны.
«Министерство обороны Грузии выражает глубокую скорбь в связи со смертью старшего инструктора 10-й бригады территориальной обороны Национальной гвардии Сил обороны Темура Геноевича Харчилава, 1973 года рождения.
29 августа 2023 года инструктор 2-го курса учебного центра «Сорта» выполнял служебные обязанности в Шови, в Онском муниципалитете и во время текущих спасательных работ скончался, предположительно, от сердечного приступа.
Министерство обороны еще раз выражает скорбь в связи со смертью Темура Харчилава, соболезнует его семье, близким и сотрудникам», - говорится в информации.
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