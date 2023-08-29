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Восемь граждан Грузии задержаны в Италии
29.08.2023 19:19
По данным итальянских СМИ, арестованы восемь граждан Грузии, которых обвиняют в ограблении квартир и коммерческих объектов в Салерно, а также в сбыте украденных вещей.
Представители правоохранительных органов утверждают, что за восемь месяцев банда украла драгоценностей, часы и электронику на 100 000 евро. В ходе расследования часть похищенного была изъята.
По данным полиции, большинство задержанных проживали в Италии нелегально.
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