

Восемь граждан Грузии задержаны в Италии

29.08.2023 19:19





По данным итальянских СМИ, арестованы восемь граждан Грузии, которых обвиняют в ограблении квартир и коммерческих объектов в Салерно, а также в сбыте украденных вещей.



Представители правоохранительных органов утверждают, что за восемь месяцев банда украла драгоценностей, часы и электронику на 100 000 евро. В ходе расследования часть похищенного была изъята.



По данным полиции, большинство задержанных проживали в Италии нелегально.





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