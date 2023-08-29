

В Германии арестовали поставщика компонентов для российских дронов «Орлан»

29.08.2023 20:17





Власти Германии арестовали немецкого бизнесмена российского происхождения за нарушение санкций. Вальдемар В., по данным прокуратуры, поставлял в Россию детали, которые использовались для производства применяемых в Украине беспилотников «Орлан-10».



Он руководил двумя компаниями в федеральной земле Саар на западе Германии, которые работали с электронными компонентами. В период с января-2020 по март 2023 года они осуществили 26 поставок на общую сумму 715 000 евро в пользу российской компании, занимающейся производством военной техники, включая «Орланы». Компоненты являются неотъемлемой частью этих беспилотников и включены в список товаров, запрещенных к экспорту в Россию, сообщила прокуратура.



«Орлан-10», разработанный и выпускаемый петербургским предприятием «Специальный технологический центр», предназначен для наблюдения. Самый массовый отечественный дрон, применяемый Вооруженными силами РФ. Может транслировать цели для поражения различными боевыми машинами, использоваться как корректировщик артиллерийского огня, а также для ведения радиоэлектронной борьбы.



Компании Вальдемара В. импортировали необходимые компоненты, а затем отправляли их в Россию через подконтрольную ему фирму, зарегистрированную в земле Баден-Вюртемберг. Получателем были две подставные российские фирмы, которые по согласованию с обвиняемым передавали их производителю «Орланов». После начала войны в Украине Вальдемар В. начал использовать для доставки комплектующих в Россию подставные фирмы в Дубае и Литве, утверждает прокуратура.



В исследовании Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) «Орлан-10» был назван «самым успешным БПЛА», т. е. беспилотным летательным аппаратом, России, напоминает Financial Times. Связанные со Специальным технологическим центром компании радикально увеличили закупки необходимых западных электронных компонентов после российского вторжения в Украину, отмечал RUSI.





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