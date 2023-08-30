

Следственная служба выявила в Тбилиси и регионах 18 аптек, действующих с нарушением закона

30.08.2023 11:38





Следственная служба выявила факты незаконной предпринимательской деятельности. Информацию об этом распространяет Следственная служба Минфина Грузии.



По их данным, в период июня-августа текущего года в результате комплексных мероприятий, проведенных в Тбилиси, в регионах Самегрело, Шида Картли и Кахети, выявлено 18 аптек, действующих с нарушением закона.



«Следственная служба Министерства финансов Грузии продолжает активные следственные действия с целью выявления аптек, действующих без разрешений и с нарушением условий разрешения. В период июня-августа текущего года в результате комплексных мероприятий, проведенных в Тбилиси, регионах Самегрело, Шида Картли и Кахети, выявлено 18 аптек, действующих с нарушением закона.



В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанные аптечные учреждения не имели соответствующих разрешений, необходимых для деятельности, откуда осуществляли реализацию без рецепта психотропных медикаментов различных наименований и медикаментов, подлежащих особому контролю.



В результате следственных действий изъято большое количество психотропных медикаментов, денежные суммы, полученные от их реализации, компьютерная техника, содержащая информацию и документация.



На данном этапе уголовное преследование осуществлено в отношении 33 лиц. Следствие продолжается по статье 192 УК Грузии, которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 1 до 3 лет», - говорится в информации ведомства.





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