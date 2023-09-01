Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Многонациональные военные учения Agile Spirit 2023 завершены


01.09.2023   16:24


Многонациональные международные военные учения Agile Spirit 2023 официально завершились на 11-м полигоне Вазиани.

По информации Минобороны, на церемонии закрытия учений к участникам обратился министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Министр подчеркнул важность международных учений, которые способствуют укреплению взаимной совместимости между военными. Он поблагодарил главного стратегического партнера США за поддержку в планировании и проведении учений и поздравил участников с успешным их завершением.

Грузия уже в одиннадцатый раз принимает многонациональные военные учения «Проворный дух» (Agile Spirit 2023), которые служат цели повышения оперативной совместимости между Силами обороны Грузии, Объединенными силами США, силами союзников и партнеров на тактическом уровне, совершенствовании и укреплении оперативных возможностей во время планирования и проведения операций в многонациональной среде.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна