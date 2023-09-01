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Многонациональные военные учения Agile Spirit 2023 завершены
01.09.2023 16:24
Многонациональные международные военные учения Agile Spirit 2023 официально завершились на 11-м полигоне Вазиани.
По информации Минобороны, на церемонии закрытия учений к участникам обратился министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
Министр подчеркнул важность международных учений, которые способствуют укреплению взаимной совместимости между военными. Он поблагодарил главного стратегического партнера США за поддержку в планировании и проведении учений и поздравил участников с успешным их завершением.
Грузия уже в одиннадцатый раз принимает многонациональные военные учения «Проворный дух» (Agile Spirit 2023), которые служат цели повышения оперативной совместимости между Силами обороны Грузии, Объединенными силами США, силами союзников и партнеров на тактическом уровне, совершенствовании и укреплении оперативных возможностей во время планирования и проведения операций в многонациональной среде.
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