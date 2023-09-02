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Команда Минобороны Грузии готовится к «Играм непобежденных»


02.09.2023   13:57


Команда Министерства обороны Грузии активно готовится к международным «Играм непобежденных-2023», в которых участвуют военные, получившие ранения или увечья на службе.

Грузинская команда проходит подготовку к турниру в спортивно-тренировочных залах реабилитационного центра имени Маро Макашвили в Церовани.

В этом году соревнования пройдут 7-17 сентября в Дюссельдорфе (Германия), в них примут участие 20 параспортсменов из Грузии вместе с 500 военными из 22 стран.

«Игры непобежденных» проводятся в разных странах с 2014 года под патронажем принца Гарри, герцога Сассекского.


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