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Команда Минобороны Грузии готовится к «Играм непобежденных»
02.09.2023 13:57
Команда Министерства обороны Грузии активно готовится к международным «Играм непобежденных-2023», в которых участвуют военные, получившие ранения или увечья на службе.
Грузинская команда проходит подготовку к турниру в спортивно-тренировочных залах реабилитационного центра имени Маро Макашвили в Церовани.
В этом году соревнования пройдут 7-17 сентября в Дюссельдорфе (Германия), в них примут участие 20 параспортсменов из Грузии вместе с 500 военными из 22 стран.
«Игры непобежденных» проводятся в разных странах с 2014 года под патронажем принца Гарри, герцога Сассекского.
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