

МВД Грузии начало расследование противостояния в Чохатаури по статье о групповом насилии

03.09.2023 18:47





МВД начало расследование по факту противостояния в Чохатаури по первой статье 126-й статьи УК о групповом насилии.



По информации оппозиционной партии «Национальное движение», активисты «Грузинской мечты» прибегли к физической расправе к прибывшим в Гурию членам «Национального движения».



Как поясняют в партии, противостояние началось в тот момент, когда «Единое национальное движение» раздавало местным жителям информационные брошюры и протестовало против отчуждения сквера.



Председатель городской организации «Грузинская мечта», председатель горсовета Ираклий Кучава не согласен с обвинением.



«Судя по тому, что я увидел на видео, никого из членов «Грузинской мечты» там не было. Спор произошел недалеко от сельскохозяйственного рынка. На кадрах виден председатель фракции, ставший невольным свидетелем этой истории, и видно, что сам он в ней не участвует. Они хотят обвинить «Мечту». Членов и депутатов партии «Мечта» там не было», — утверждает Ираклий Кучава.







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