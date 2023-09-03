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МВД Грузии начало расследование противостояния в Чохатаури по статье о групповом насилии
03.09.2023 18:47
МВД начало расследование по факту противостояния в Чохатаури по первой статье 126-й статьи УК о групповом насилии.
По информации оппозиционной партии «Национальное движение», активисты «Грузинской мечты» прибегли к физической расправе к прибывшим в Гурию членам «Национального движения».
Как поясняют в партии, противостояние началось в тот момент, когда «Единое национальное движение» раздавало местным жителям информационные брошюры и протестовало против отчуждения сквера.
Председатель городской организации «Грузинская мечта», председатель горсовета Ираклий Кучава не согласен с обвинением.
«Судя по тому, что я увидел на видео, никого из членов «Грузинской мечты» там не было. Спор произошел недалеко от сельскохозяйственного рынка. На кадрах виден председатель фракции, ставший невольным свидетелем этой истории, и видно, что сам он в ней не участвует. Они хотят обвинить «Мечту». Членов и депутатов партии «Мечта» там не было», — утверждает Ираклий Кучава.
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