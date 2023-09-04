

Международная конференция по безопасности в Тбилиси проходит без участия правящей партии

04.09.2023 16:53





Международная конференция по безопасности сегодня начала работу в Тбилиси – представители правящей партии заявили, что им на ней делать нечего.



* Международная конференция по безопасности проходит в Тбилиси 4-5 сентября уже в седьмой раз, в этом году под слоганом Putinism Defeating. Она организована Институтом международного лидерства Маккейна, Институтом Джорджа Буша и Центром исследований экономической политики. Правящая партия второй год не направляет своих представителей на конференцию.



“К сожалению, эта конференция стала площадкой, где трибуна предоставляется радикальным силам, тем политическим группам в Грузии, которые подрывают демократию… Есть и иностранцы, которые отличаются распространением дезинформации против Грузии, например, относительно обхода санкций и так далее”, – заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.



Среди иностранных гостей конференции: бывшие и действующие политики, депутаты европарламента, и авторитетные эксперты из ЕС и США.



На конференции в понедельник было зачитано обращение бывшего президента США Джорджа Буша



“Мне больно, [когда я смотрю], как с вашим третьим президентом [Михаилом Саакашвили], которого я знаю лично, обращаются в тюрьме”, – обратился Буш к участникам конференции.



Он также заявил, что Грузии есть верные друзья в США, однако существуют вопросы о приверженности грузинского правительства демократии.



Бывший президент США отметил, что победа Украины окажет огромное влияние на весь мир, докажет силу и право народа жить свободно и и “может открыть возможность деоккупации 20% территорий Грузии”.



Источник: Новоnсти - Грузия

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