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Международная конференция по безопасности в Тбилиси проходит без участия правящей партии
04.09.2023 16:53
Международная конференция по безопасности сегодня начала работу в Тбилиси – представители правящей партии заявили, что им на ней делать нечего.
* Международная конференция по безопасности проходит в Тбилиси 4-5 сентября уже в седьмой раз, в этом году под слоганом Putinism Defeating. Она организована Институтом международного лидерства Маккейна, Институтом Джорджа Буша и Центром исследований экономической политики. Правящая партия второй год не направляет своих представителей на конференцию.
“К сожалению, эта конференция стала площадкой, где трибуна предоставляется радикальным силам, тем политическим группам в Грузии, которые подрывают демократию… Есть и иностранцы, которые отличаются распространением дезинформации против Грузии, например, относительно обхода санкций и так далее”, – заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Среди иностранных гостей конференции: бывшие и действующие политики, депутаты европарламента, и авторитетные эксперты из ЕС и США.
На конференции в понедельник было зачитано обращение бывшего президента США Джорджа Буша
“Мне больно, [когда я смотрю], как с вашим третьим президентом [Михаилом Саакашвили], которого я знаю лично, обращаются в тюрьме”, – обратился Буш к участникам конференции.
Он также заявил, что Грузии есть верные друзья в США, однако существуют вопросы о приверженности грузинского правительства демократии.
Бывший президент США отметил, что победа Украины окажет огромное влияние на весь мир, докажет силу и право народа жить свободно и и “может открыть возможность деоккупации 20% территорий Грузии”.
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