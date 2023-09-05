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Очередной поток закончил Школу подготовки рейнджеров
05.09.2023 15:56
Двенадцатый поток рейнджеров завершил обучение в школе подготовки рейнджеров Центра подготовки специальных операций им. майора Гелы Чедия.
В течение 25 недель слушатели прошли теоретическую, практическую и физическую подготовку, которая включала медицинскую, аэромобильную, горную, огневую, инженерную подготовку, а также тренинги на воде. Курсанты также изучали топографию, коммуникации и тактику.
Окончившие курс будут направлены в боевые батальоны рейнджеров Сил специальных операций и продолжат службу в войсках обороны. В целях повышения квалификации военнослужащие могут продолжить обучение по «квалификационной программе специального назначения», после чего они будут зачислены в батальон специального назначения Сил специальных операций.
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