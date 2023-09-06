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В Москве обеспокоены совместными военными учениями Армении и США
06.09.2023 15:58
«Намерение Армении провести совместные учения с войсками США вызывает настороженность в Кремле», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Информация о проведении учений между Арменией и США вызывает беспокойство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Москва будет глубоко проанализирует эту новость и будет следить за ситуацией.
Ранее Минобороны Армении заявило, что совместные военные учения Армении и США «Партнер Орел-2023» (EAGLE PARTNER 2023) пройдут на территории Армении с 11 по 20 сентября.
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