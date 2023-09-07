Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Делегация военной полиции Азербайджана находится в Грузии


07.09.2023   11:49


Делегация Департамента военной полиции Министерства обороны Азербайджанской Республики находится с визитом в Грузии.

Глава Департамента военной полиции подполковник Эльгун Алиев и члены делегации принял руководитель Департамента военной полиции Сил обороны Грузии.

В рамках визита представители Департамента военной полиции Министерства обороны Азербайджана посетили Восточный батальон военной полиции, где осмотрели представленную на базе технику, вооружение, транспортные средства и ознакомились с их возможностями.

«На специально проведенном брифинге гости получили важную информацию о функциях и обязанностях Восточного батальона Департамента военной полиции, целях и сотрудничестве с международными партнерами», — отмечается в заявлении пресс-службы Минобороны.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна