

Делегация военной полиции Азербайджана находится в Грузии

07.09.2023 11:49





Делегация Департамента военной полиции Министерства обороны Азербайджанской Республики находится с визитом в Грузии.



Глава Департамента военной полиции подполковник Эльгун Алиев и члены делегации принял руководитель Департамента военной полиции Сил обороны Грузии.



В рамках визита представители Департамента военной полиции Министерства обороны Азербайджана посетили Восточный батальон военной полиции, где осмотрели представленную на базе технику, вооружение, транспортные средства и ознакомились с их возможностями.



«На специально проведенном брифинге гости получили важную информацию о функциях и обязанностях Восточного батальона Департамента военной полиции, целях и сотрудничестве с международными партнерами», — отмечается в заявлении пресс-службы Минобороны.





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