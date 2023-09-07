

МВД арестовало двух человек за преступления, связанные с наркотиками

07.09.2023 12:54





По данным МВД Грузии, полицейские задержали двух человек за преступления, связанные с наркотиками.



Задержаны гражданин Е.Б., 1969 года рождения, а также гражданин Ж.Б., 1971 года рождения, судимый ранее за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.



По данным МВД, следствие установило, что гражданин Е.Б. работал в «Центре психического здоровья и профилактики наркозависимости» расположенном в Кобулети и использовал свое служебное положение в преступных целях.



Как указано в заявлении, с целью сбыта обвиняемый Е.Б. незаконно завладел препаратами, предназначенными для 860 бенефициаров «Центра психического здоровья и профилактики наркозависимости», которые затем незаконно сбывал гражданин Ж.Б..



По данным ведомства, при обыске личного и рабочего места обвиняемых правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств 22 шприца по 10 миллиграмм, в которых был помещен наркотический препарат «Метадон». При обыске дома Е.Б. в качестве вещественного доказательства было изъято 2,5 литра раствора «Метадона», который был разлит в три пластиковые бутылки.



С целью раскрытия преступлений, связанных с наркотиками, в течение 40-ка суток полиция на основании постановления судьи проводила комплекс оперативно-розыскных мероприятий, включая скрытое видеонаблюдение.



После обыска полиция опечатала ООО «Центр психического здоровья и профилактики наркозависимости».



МВД начало расследование по частям первой, третьей, пятой и шестой статьи 260 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





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