

Грузия экстрадировала в Турцию разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола

07.09.2023 14:22





Из Грузии в Турецкую Республику экстрадировано лицо, разыскиваемое их правоохранительными органами по красному циркуляру Интерпола за умышленное убийство. Информацию об этом распространяет Генеральная прокуратура Грузии.



По данным ведомства, данное лицо разыскивалось за убийство, произошедшее 8 сентября 2022 года в Стамбуле.



«В частности, следствием установлено, что умышленное убийство, совершенное разыскиваемым, было связано с противостоянием между вооруженными преступными организациями. 12 октября 2022 года сотрудники МВД Грузии арестовали лицо, разыскиваемое правоохранительными органами Турецкой Республики, с целью экстрадиции.



На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии 15 февраля 2023 года экстрадиция данного лица в Турецкую Республику была признана грузинскими судами допустимой. Позже министр юстиции Грузии принял окончательное решение об экстрадиции вышеупомянутого лица, после чего разыскиваемое лицо было передано турецким коллегам сотрудниками Специальной пенитенциарной службы», - говорится в информации, распространенной ведомством.





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