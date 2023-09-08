

Москва готовит переворот в Армении руками бойцов ЧВК «Вагнер»?

08.09.2023 14:35





Телеграм-канал «Баграмян 26» утверждает, что на момент гибели Пригожина в Армении находились около 3 000 бойцов ЧВК "Вагнер". В последнее время (в основном из Ростова) к ним присоединились еще около 2,000 контрактников (преимущественно этнических армян). Учитывая недавние заявления Пашиняна об ошибке выбора России в качестве стратегического партнера и обвинении российского руководства в несоблюдении соглашений по проблеме Карабаха, Кремль санкционировал сценарий государственного переворота в Армении.



"Целью указанного замысла является отстранение от власти Пашиняна и его команды силами имеющихся в стране боевиков "Вагнера". "Последней каплей" для Путина стали совместные армяно-американские военные учения. В настоящее время количество вагнеровцев в Армении возросло до 12 тысяч. Команда действовать была "на позавчера". Основная ставка россиян - на высшее руководящее звено военных, спецслужб, полиции, где хватает российской агентуры. В среднем и низовом звеньях поддержка россиян значительно меньше. Россия не имеет достойных кандидатов на замену Пашиняну (там всплывают и Кочарян и Саркисян...) и идет ва-банк.



Вероятность успеха крайне низка, учитывая наличие в Ереване и вокруг многочисленных военных формирований. Однако ставка делается на дестабилизации на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе.



В продолжение процеса будуд розыграны карты пророссийских кандидатов мэра Еревана (Тандилян - кандидатка Рубена Варданяна, Марутян - кандидат Патрушева, Теванян-кандидат Кочаряна)", - пишет телеграм-канал.





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