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Для наблюдения в зоне бедствия используются специальные дроны


08.09.2023   21:08


По информации МВД, в Гурии, в зоне бедствия, мобилизованы как живая сила, тяжелая техника, плавсредства, так и группа кинологов.

В ведомстве сообщили, что мониторинг осуществляется с помощью специальных дронов.

«Темур Мгебришвили, глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, остается в зоне бедствия и координирует работу штаба по чрезвычайным ситуациям. В регионе Гурия мобилизованы как живая сила, тяжелая техника, плавсредства, так и группа кинологов из соответствующих подразделений МВД. Мониторинг в зоне стихии ведется с использованием специальных дронов», — говорится в информации МВД.


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