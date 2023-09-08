

Для наблюдения в зоне бедствия используются специальные дроны

08.09.2023 21:08





По информации МВД, в Гурии, в зоне бедствия, мобилизованы как живая сила, тяжелая техника, плавсредства, так и группа кинологов.



В ведомстве сообщили, что мониторинг осуществляется с помощью специальных дронов.



«Темур Мгебришвили, глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, остается в зоне бедствия и координирует работу штаба по чрезвычайным ситуациям. В регионе Гурия мобилизованы как живая сила, тяжелая техника, плавсредства, так и группа кинологов из соответствующих подразделений МВД. Мониторинг в зоне стихии ведется с использованием специальных дронов», — говорится в информации МВД.







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