

Армения и США начинают совместные военные учения

11.09.2023 13:31





Сегодня в Армении начинаются совместные военные учения США и Армении. Учения под названием «Eagle Partner 2023» продлятся до 20 сентября.



Как пишут армянские СМИ, учения пройдут на базе учебного центра Минобороны в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях.



В Москве совместные американо-армянские учения вызвали негативную реакцию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на итоговой пресс-конференции саммита «Большой семерки», что намерение Армении провести военные учения с американцами вызывает озабоченность в Москве.



«Конечно, мы не видим ничего хорошего в том, что агрессивная страна-член НАТО пытается проникнуть на Южный Кавказ. Не думаю, что это пойдет на пользу кому-либо, в том числе и самой Армении», — сказал Лавров.







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