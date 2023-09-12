

Иностранец пытался ввезти в Грузию незадекларированные бриллианты на 18 тысяч долларов

12.09.2023 13:08





Иностранный гражданин задержан за нелегальный ввоз через таможенную границу Грузии бриллиантов и украшений на общую сумму в 46 029 лари (около 18 тысяч долларов), сообщает следственная служба Минфина Грузии.



На какой именно границе произошел инцидент, не уточняется.



"В ходе следствия установлено, что обвиняемый перевез через пункт таможенного контроля незадекларированные бриллианты и золотое кольцо, таможенная стоимость которых составляет 46 029 лари", – говорится в информации.



Расследование ведется по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии". Преступление предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.





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