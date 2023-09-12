

В Тбилиси и регионах за наркопреступления МВД задержало 46 лиц

12.09.2023 18:02





Сотрудники департаментов центральной криминальной полиции, Тбилиси, Мцхета-Мтианети, Аджарии, Гурии, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Квемо Картли, Самегрело-Земо Сванети и Кахетии Министерства внутренних дел Грузии в результате интенсивных оперативных мероприятий, проведенных за последнее время, по обвинению в наркопреступлениях задержали 46 человек, в том числе 36 наркореализаторов.



Об этом сообщил глава департамента центральной криминальной полиции Теймураз Купатадзе.



Как отметил Купатадзе на брифинге, проведенном в МВД, среди задержанных есть граждане Грузии, Украины, России, Египта, Нигерии, Ирана, Йемена и Иордании.



В качестве вещественных доказательств изъяты различные наркотики в крупных и в особо крупных размерах: «Героин», «Метадон», «Бупренорфин», «Альфа ПВП», «Лирика», «Кетамин», «Метамфетамин», «LSD», «Марихуана», нароктикосодержащее растение «Конопля».



«Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным заключением.



На основании постановления судьи полиция несколько раз осуществляла контрольные закупки наркотиков у лиц, задержанных по обвинению в незаконном сбыте наркотиков, и тайно осуществляла аудио-видеофиксацию этих закупок.



Задержанные участвовали в ключевых схемах по сбыту наркотических средств. В частности, через интернет-аппликацию, с целью дальнейшей реализации, наркотические средства размещались в определенных локациях и затем заинтересованным в приобретении наркотиков лицам рассылалась информация об их местонахождении с соответствующими обозначениями и координатами.



Расследование ведется по статьям 260, 19-260, 261, 263, 265, 273, 273 прим и 19-273 прим УК Грузии», - заявил Купатадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





