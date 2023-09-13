

Вооруженный человек пытался ограбить продуктовый магазин в Батуми

13.09.2023 13:33





Ночью на улице Лермонтова в Батуми произошла стрельба. По информации издания "Батумелеби", в магазин "Универсам" вошел вооруженный человек и потребовал деньги.



После того, как на место прибыла полиция, преступник покинул магазин, ничего не взяв.



"Батумелеби" пишет, что он открыл огонь по сотрудникам полиции, а позже был арестован. В результате инцидента никто не пострадал.







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