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Вооруженный человек пытался ограбить продуктовый магазин в Батуми
13.09.2023 13:33
Ночью на улице Лермонтова в Батуми произошла стрельба. По информации издания "Батумелеби", в магазин "Универсам" вошел вооруженный человек и потребовал деньги.
После того, как на место прибыла полиция, преступник покинул магазин, ничего не взяв.
"Батумелеби" пишет, что он открыл огонь по сотрудникам полиции, а позже был арестован. В результате инцидента никто не пострадал.
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