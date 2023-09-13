

Соединенные Штаты не предлагали создание американской военной базы в Грузии - посольство

13.09.2023 20:42





Соединенные Штаты не предлагали создание американской военной базы в Грузии. Об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.



Этим посольство США откликается на распространившуюся в медиа информацию касательно американских баз.



«Оборонные отношения США и Грузии основывались и по-прежнему основываются на укреплении совместимости и поддержке Грузии в сдерживании дальнейшей агрессии и защите ее суверенной территории, что лучше готовит Грузию к членству в НАТО. Для пояснения распространенной в СМИ информации, Соединенные Штаты не предлагали создание американской военной базы в Грузии», - говорится в заявлении посольства.



12 сентября в итоговом выпуске Mtavari Arkhi сообщили, что за несколько месяцев до начала войны в Украине — в октябре 2021 года — министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Грузию с «беспрецедентным предложением», а именно: «Соединенные Штаты выразили готовность развернуть полноценную военную базу в Грузии. Контингент численностью 1800 человек, который возьмет на себя непосредственную ответственность за безопасность нашей страны». На это партия власти ответила отказом от «исторической возможности» и «предала нашу волю судьбе».



Напомним, Ллойд Остин прибыл в Грузию и Украину в октябре 2021 года. Украина получила медицинский груз и вторую партию оружия из США.



Власти Грузии не заявили о том, о какой помощи они просили и что Грузия получит от США в будущем. Тогда оппозиционный депутат Теона Акубардия заявила, что причиной молчания правительства могла стать «политика нераздражения» северного соседа — России.





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