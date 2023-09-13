

Экс-госминистр: речь шла не об открытии базы США, а о расположении «некоторых элементов»

13.09.2023 23:24





Темур Якобашвили, экс-госминистр по реинтеграции Грузии, прокомментировал информацию о том, что Минобороны США предлагали властям Грузии расположить американскую военную базу на территории страны.



Опровержение этой информации опубликовали и Минобороны Грузии, и посольство США. Якобашвили поясняет, что речь шла о расположении на территории страны «некоторых элементов».



«Заявление посольства США очень интересно с точки зрения того факта, что да, не было никаких разговоров об открытии базы США. То есть никогда велось разговоров об открытии базы в классическом смысле.



Были разговоры о существовании некоторых элементов в Грузии — я могу это подтвердить — <> которые являются конечно, это очень важно для безопасности Грузии.



Я приведу вам очень простой пример: единственной причиной, по которой тбилисский аэропорт не подвергся бомбардировке во время войны, — это общеизвестный факт — является то, что там находились два американских грузовых военных самолета.



Русские приказали американским пилотам убрать их самолеты, сказали им, что должны разбомбить аэропорт. Американские пилоты ответили, что: мы получаем инструкции и приказы только от нашего руководства, а вы не являетесь нашим руководством», — заявил Темур Якобашвили.



Отметим, 12 сентября в итоговом выпуске Mtavari Arkhi сообщили, что за несколько месяцев до начала войны в Украине — в октябре 2021 года — министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Грузию с «беспрецедентным предложением», а именно: «Соединенные Штаты выразили готовность развернуть полноценную военную базу в Грузии. Контингент численностью 1800 человек, который возьмет на себя непосредственную ответственность за безопасность нашей страны». На это партия власти ответила отказом от «исторической возможности» и «предала нашу волю судьбе».



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





