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Экс-госминистр: речь шла не об открытии базы США, а о расположении «некоторых элементов»


13.09.2023   23:24


Темур Якобашвили, экс-госминистр по реинтеграции Грузии, прокомментировал информацию о том, что Минобороны США предлагали властям Грузии расположить американскую военную базу на территории страны.

Опровержение этой информации опубликовали и Минобороны Грузии, и посольство США. Якобашвили поясняет, что речь шла о расположении на территории страны «некоторых элементов».

«Заявление посольства США очень интересно с точки зрения того факта, что да, не было никаких разговоров об открытии базы США. То есть никогда велось разговоров об открытии базы в классическом смысле.

Были разговоры о существовании некоторых элементов в Грузии — я могу это подтвердить — <> которые являются конечно, это очень важно для безопасности Грузии.

Я приведу вам очень простой пример: единственной причиной, по которой тбилисский аэропорт не подвергся бомбардировке во время войны, — это общеизвестный факт — является то, что там находились два американских грузовых военных самолета.

Русские приказали американским пилотам убрать их самолеты, сказали им, что должны разбомбить аэропорт. Американские пилоты ответили, что: мы получаем инструкции и приказы только от нашего руководства, а вы не являетесь нашим руководством», — заявил Темур Якобашвили.

Отметим, 12 сентября в итоговом выпуске Mtavari Arkhi сообщили, что за несколько месяцев до начала войны в Украине — в октябре 2021 года — министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Грузию с «беспрецедентным предложением», а именно: «Соединенные Штаты выразили готовность развернуть полноценную военную базу в Грузии. Контингент численностью 1800 человек, который возьмет на себя непосредственную ответственность за безопасность нашей страны». На это партия власти ответила отказом от «исторической возможности» и «предала нашу волю судьбе».


Источник: SOVA
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