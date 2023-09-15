

Министр обороны Грузии находится с визитом в Венгерской Республике

15.09.2023 17:13





Министр обороны Грузии находится с визитом в Венгерской Республике. Джуаншера Бурчуладзе принимает его венгерский коллега Кшиштоф Салай-Бобровницкий.



По информации Минобороны Грузии, после официальной церемонии встречи в Минобороны Венгрии стороны на двусторонней встрече обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны и перспективы дальнейших отношений.



Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил Кристофа Салай-Бобровницкого за гостеприимство и обратил внимание на стратегическое партнерство между двумя странами, многостороннее сотрудничество в сфере обороны и доверительные отношения.



Министр обороны Грузии отметил поддержку Венгрией суверенитета, территориальной целостности и интеграции нашей страны в евроатлантические структуры и рассказал о вкладе Венгрии в Миссию наблюдателей ЕС (EUMM) и осуществление Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP).





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