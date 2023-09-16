

Полиция задержала четырех человек по обвинению в траффикинге

16.09.2023 12:21





«В результате оперативных и розыскных действий, произведенных сотрудниками Управления по борьбе с траффикингом и незаконной миграцией Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии, задержаны 4 человека», — говорится в заявлении МВД.



Как сообщает ведомство, М.М. 1983 года рождения, С.А. 1993 года рождения, Б.Ц. 1961 года рождения и П.Ц. 1978 года рождения задержаны по обвинению в траффикинге.



Среди задержанных есть граждане Грузии и иностранцы.



Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.



Проведенным расследованием установило, что обвиняемые – иностранные граждане М.М. 1983 года рождения и С.А. 1993 года рождения – разработали план торговли людьми.



Для реализации этого плана и осуществления трудовой эксплуатации, они, путем психологического давления и угроз физической расправой заставляли потерпевших, в том числе лицо с ОВЗ, молить о пощаде в разных местах в Тбилиси. Полученные же этим путем деньги присваивали.



В том случае, если потерпевшие не выполняли требования обвиняемых, они расправлялись с ними словесно и физически.



В осуществлении преступных действий им оказывали помощь обвиняемые: Б.С. 1961 года рождения и П.С. 1978 года рождения, которые обеспечивали доставку потерпевших на «рабочие» локации и их возвращение к насильникам. Упомянутые лица также контролировали и надзирали за потерпевшими в течение дня.



Расследование ведется по второй и третей частям статьи 143 прим Уголовного кодекса Грузии», — отмечается в информации МВД Грузии.







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