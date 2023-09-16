

Министр обороны Грузии ознакомился с новинками оборонной промышленности Венгрии

16.09.2023 15:53





Министр обороны Грузии продолжает свой визит в Будапешт. Джуаншер Бурчуладзе был проинформирован своим венгерским коллегой о новинках местной оборонной промышленности и ознакомился с военными возможностями Венгрии.



Позже министр обороны Грузии посетил венгерскую компанию по производству беспилотников Rotors and Cams и ознакомился с широким спектром промышленной, правоохранительной и военной продукции, создаваемой компанией для местного рынка. Специально для грузинской делегации также была организована статическая выставка дронов.



В Венгрии министра обороны Грузии принимает его коллега Криштоф Салай-Бобровницкий. После официальной церемонии встречи в Министерстве обороны Венгрии стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны и перспективы дальнейших отношений.



Как отметил министр обороны Венгрии, Венгрия поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии, и в следующем году, когда Венгрия станет председателем в Совета ЕС, у неё появится еще большая возможность поддержки Грузии.





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