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Министр обороны Грузии ознакомился с новинками оборонной промышленности Венгрии
16.09.2023 15:53
Министр обороны Грузии продолжает свой визит в Будапешт. Джуаншер Бурчуладзе был проинформирован своим венгерским коллегой о новинках местной оборонной промышленности и ознакомился с военными возможностями Венгрии.
Позже министр обороны Грузии посетил венгерскую компанию по производству беспилотников Rotors and Cams и ознакомился с широким спектром промышленной, правоохранительной и военной продукции, создаваемой компанией для местного рынка. Специально для грузинской делегации также была организована статическая выставка дронов.
В Венгрии министра обороны Грузии принимает его коллега Криштоф Салай-Бобровницкий. После официальной церемонии встречи в Министерстве обороны Венгрии стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны и перспективы дальнейших отношений.
Как отметил министр обороны Венгрии, Венгрия поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии, и в следующем году, когда Венгрия станет председателем в Совета ЕС, у неё появится еще большая возможность поддержки Грузии.
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