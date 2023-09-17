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Гражданин России задержан в Грузии с крупной партией накротиков
17.09.2023 16:01
Полиция задержала в Тбилиси 28-летнего гражданина России по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а также их подготовке к сбыту, сообщили в пресс-службе МВД.
Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.
Следствие установило, что сотрудники патрульной полиции остановили мужчину для проверки и при личном досмотре в качестве вещественных доказательств было изъято 244 упаковки наркотических средств.
В результате следственных действий дополнительно было изъято 998,87 грамма наркотического вещества, часть из которых хранилась в защищенном месте, а другая – на конкретной локации с целью дальнейшей реализации.
На днях МВД Грузии задержало сразу 36 человек по обвинению в торговле наркотиками. Среди задержанных за наркоторговлю 28 граждан Грузии, 8 иностранцев – граждане Украины, России, Египта, Нигерии, Йемена и Иордании.
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