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Министр обороны Грузии принял участие в заседании контактной группы по обороне Украины
19.09.2023 19:35
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе находится с визитом в Германии, где участвует в заседании контактной группы по обороне Украины.
По данным Минобороны, на авиабазе Рамштайн прошло 15-е заседание международной группы.
«Встречу открыл министр обороны США Ллойд Остин. Члены международной группы поддержки Украины обсудили ситуацию на Украине в результате агрессии России и необходимость оказания скоординированной военной помощи Украине в нынешней войне. Министры обороны стран-помощников и командующие силами обороны обсудили краткосрочные и долгосрочные потребности Украины.
Контактная группа по Украине создана в апреле 2022 года по инициативе Соединенных Штатов Америки и объединяет более 50 стран, поддерживающих Украину», — говорится в сообщении Минобороны.
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