

МВД Грузии задержало 13 человек, связанных с «воровским миром»

21.09.2023 18:26





Министерство внутренних дел Грузии задержало 13 человек, связанных с «воровским миром», и заочно предъявило обвинение двум «ворам в законе».



В связи с этим в МВД состоялся брифинг.



Как сообщил представитель Департамента центральной криминальной полиции Торнике Марсагишвили, с целью улаживания финансовых споров между гражданами и получения личной выгоды обвиняемые связывались с «ворами в законе» за рубежом и устраивали т.н. воровские разборки.



По пояснению Марсагишвили, обвиняемые принимали решения в соответствии с т.н. воровскими традициями и одна из спорящих сторон обязывалась выплатить определённую сумму денег как другой стороне, так и им.



«В результате комплексных оперативных мероприятий и скрытых следственных действий, проведенных сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента Центральной криминальной полиции МВД совместно с Генеральной прокуратурой, в Тбилиси, Батуми, Ланчхути и Цагери задержаны 13 человек, связанные с «воровским миром», а также двое «воров в законе».



Так, за «воровство в законе» обвинения заочно предъявлены находящимся в настоящее время за пределами Грузии Роману Хмаладзе 1974 года рождения и Левану Маргия 1978 года рождения.



Данные преступления наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.



С целью улаживания финансовых споров между гражданами и получения личной выгоды обвиняемые связывались с «ворами в законе» за рубежом и устраивали т.н. воровские разборки.



Обвиняемые принимали решения в соответствии с т.н. воровскими традициями и одна из спорящих сторон обязывалась выплатить определённую сумму денег как другой стороне, так и им. Если они не подчинялись указаниям «воров в законе», с ними расправлялись физически.



Полиция на основании постановления судьи при личном досмотре и обыске домов обвиняемых изъяла в качестве вещественных доказательств автомобиль, золотые изделия и мобильные телефоны, посредством которых они общались друг с другом и с «ворами в законе» за рубежом.



Также при обыске в доме обвиняемого Г.К. в качестве вещественных доказательств были изъяты автомат, рожки и около 50 патронов, а в доме обвиняемого В.Ч. изъято наркотическое средство - марихуана.



Расследование ведется по статьям 223 прим, 223 прим 3, 223 прим 4 и 3-й части статьи 236 Уголовного кодекса Грузии», - говорится в информации, распространенной МВД.





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