

Украина начнет производить системы ПВО совместно с США

22.09.2023 11:57





Украина договорилась с США о совместном производстве современного вооружения, включая системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил президент страны Владимир Зеленский.



«Есть и долгосрочное соглашение — мы будем вместе работать над тем, чтобы Украина производила необходимое оружие совместно с США. <…> В частности, Украина сможет производить системы ПВО. Это новый уровень нашего единства. Сопродукция в „оборонке“ с Соединенными Штатами — это историческая вещь», — сказал Зеленский в своем видеообращении.



Он подчеркнул, что сотрудничество сможет обеспечить Украине новую промышленную базу и новые рабочие места. «Это будет иметь глобальный положительный результат», — добавил Зеленский, но не привел деталей договоренности.



Со своей стороны США объявили о новом пакете военной помощи Киеву. «Мы будем едины с Украиной, поскольку она обеспечивает свое будущее — будущее, в котором ее народ будет жить безопасно в устойчивой и процветающей демократии, полностью интегрированной с Европой», — отметил госсекретарь Энтони Блинкен.



По его словам, Украина получит американское оружие и технику из запасов Пентагона на $128 млн, а поставки еще на $197 млн будут обеспечены оборонными ведомствами из выделенных ранее пакетов.



В пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для ПВО и артиллерии, а также противотанковые средства. Также Украина получит кассетные боеприпасы.



При этом президент США Джо Байден решил пока не поставлять Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, однако не исключил такой возможности в будущем, отметил его советник по нацбезопасности Джей Салливан.



Президент Украины прибыл с визитом в Вашингтон 21 сентября. Он встретился с членами Конгресса, посетил Пентагон и провел встречу с Байденом.



Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинским военным не хватает ПВО малого радиуса действия для уничтожения российских беспилотников. Также Украине нужно больше зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия IRIS-T, NASAMS и зенитно-ракетных комплексов Patriot среднего и большого радиуса действия, чтобы защищаться от крылатых ракет и вражеской авиации.





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