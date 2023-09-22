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В СГБ подтверждают, что Отар Парцхаладзе был вызван в ведомство и находился в СГБ
22.09.2023 16:50
В Службе государственной безопасности подтверждают информацию о том, что бывший Главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе был вызван в ведомство и находился в СГБ.
Информацию об этом Первому каналу Грузии подтвердили в СГБ. Другие подробности на данный момент не конкретизируются.
Напомним, что США ввели санкции в отношении более 150 физических и юридических лиц в связи с незаконной войной России в Украине. В число санкционированных лиц попал бывший Главный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе.
В связи с заявлением Госдепартамента США в отношении Отара Парцхаладзе, 15 сентября СГБ приступила к изучению этого вопроса.
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