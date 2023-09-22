

С 2019 года всем пожарным-спасателям повысили зарплату на 50% - Министр

22.09.2023 18:38





«В последние годы Служба по управлению чрезвычайными ситуациями была оснащена новыми, различных типов транспортными средствами, в том числе внедорожниками, вездеходами, водными транспортными средствами и пожарными машинами. С 2019 года по сегодняшний день на закупку обмундирования пожарных, в том числе противопожарного оборудования, а также специального горного снаряжения для ныряния было потрачено более 20 миллионов лари», — заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури в парламенте, где он выступает в порядке интерпелляции в связи с трагедией в Шови.



По словам министра внутренних дел, с 2019 года зарплата пожарных-спасателей выросла как минимум на 50%, с 2020 года началось обеспечение пожарных-спасателей, работающих круглосуточно, питанием. Что непосредственно касается пожарных-спасателей, то, по словам Гомелаури, они после всех масштабных спасательных операций получают премии, что продолжится в будущем.





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