

МВД задержало 6 человек за групповое насилие в отношении депутата сакребуло Ираклия Эдзгверадзе

23.09.2023 15:53





Министерство внутренних дел Грузии задержало 6 человек за групповое насилие совершенное группой лиц в тбилисском районе Глдани в отношении депутата столичного муниципального собрания (сакребуло) от «Национального движения» Ираклия Эдзгверадзе.



По информации ведомства, следствием установило, что обвиняемые в Глдани нанесли телесные повреждения одному из депутатов тбилисского сакребуло и его спутникам, после чего скрылись с места происшествия.



«Сотрудники Главного управления Глдани-Надзаладевского района Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел Грузии, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно с сотрудниками прокуратуры города Тбилиси по факту насилия, произошедшего в Глдани, задержали 6 человек по обвинению в групповом насилии в отношении двух и более человек.



Задержаны: Е.Ч. 1988 года рождения, Т.Х. 1996 года рождения, Г.К. 1988 года рождения, Л.А. 1989 года рождения, М.С. 1997 года рождения и Б.А. 1994 года рождения.



За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.



Следствием установлено, что 22 сентября этого года в Глдани обвиняемые нанесли физические повреждения одному из депутатов тбилисского сакребуло и его спутникам, после чего скрылись с места происшествия.



В результате проведенных по горячим следам оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали 6 человек, участвовавших в преступлении.



Расследование по факту группового насилия в отношении двух и более лиц ведется по подпунктам «б» и «в» первой части статьи 126 УК Грузии.



Следует отметить, что друзья и сопартийцы пострадавших препятствовали исполнению служебных обязанностей правоохранителей, прибывших на место на основании поступившего сообщения о факте насилия, словесно и физически оскорбили их и оказывали им сопротивление, в ходе чего полиция в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях задержала трех лиц. Административное делопроизводство начато и в отношении тех лиц, которые мешали и оказывали сопротивление правоохранителям во время исполнения ими служебных обязанностей.



В результате стычки на телах сотрудников полиции отмечаются различные повреждения.



Расследование по факту нападения на сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей ведется по статье 353 УК Грузии», - говорится в информации ведомства.





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