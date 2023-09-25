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Первые танки Abrams уже в Украине - Зеленский


25.09.2023   17:05


По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, танки Abrams уже находятся в Украине.

«Abrams уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей», - заявил Зеленский.

Ранее издание New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США распространило информацию, что американские танки Abrams уже прибыли в Украину.


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