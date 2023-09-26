

По фактам незаконного распространения тайны частной жизни в текущем году задержаны 14 человек

26.09.2023 11:37





За последние 8 месяцев в Грузии по фактам незаконного получения, хранения, использования и распространения тайны частной жизни уголовное преследование начато в отношении 24 человек, из которых 14 задержано.



Информацию об этом «IPN» предоставили в Специальной следственной службе.



«В период с 1 января по 1 сентября 2023 года прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении 24 человек по уголовным делам, производимым Специальной следственной службой по фактам незаконного получения, хранения, использования и распространения (в том числе распространение из корыстных побуждений) тайны личной тайны, по которым были задержаны 14 человек», - сообщили в ведомстве.



Кроме того, как пояснили в Специальной следственной службе, в отношении одного человека было использовано убережение по факту незаконного получения, хранения и распространения тайны личной жизни.





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